كرم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الاثنين عددا من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، ما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طنا من الأسماك والروييان الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور القصبي للمواطنين في مكتبه، مثنياً على مبادرتهم بقوله: “أنتم قدوة للمواطن المسؤول وسفراء حماية المستهلك، وأشكركم باسم الوطن على مبادرتكم بالإبلاغ عما رأيتموه من مخالفات وغش، وستؤجرون به عند الله تعالى، فنحن في هذه البلاد مستهدفون في كل شيء، ومن ذلك الغش والتلاعب الذي يضر بالصحة والوطن”.
وفي ختام اللقاء قام وزير التجارة بتسليم المواطنين، وهم (عبدالوهاب بن محمد آل دريم، عبدالعزيز بن سعود الشويل، جابر بن علي عسيري، جعفر بن سعد القحطاني، فهد القرني، أحمد بن خالد الجري، عبدالعزيز بن محمد الأحمري، مخلص عبدالله سعيد)، شهادات التقدير ومكافآت مالية نظير تعاونهم مع الوزارة. وفق “أخبار 24”.
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