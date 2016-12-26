رشحت دائرة التحكيم السعودي صالح الهذلول لقيادة ودية الاتحاد ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت مساء الجمعة المقبل على إستاد الملك عبدالله بجدة بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس النادي السعودي، ويعاونه عبد العزيز الاسمري واحمد فقيهي، رائد الزهراني حكما رابعا، ومحمد سعد مقيما.
وجاء اختيار الهذلول تكريما له من دائرة التحكيم خلال مسيرته الماضية قبل سحب شارته الدولية نهاية الموسم الحالي، مع استمراره حكما دوليا محليا فقط لمدة موسمين وفق نظام ولوائح لجنة الحكام بالاتحاد الدولي. وفق “الرياض”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج