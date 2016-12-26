استبعد إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني أن يتكرر فوز الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم، وقال في تصريح خاص لـ(النادي): “أنا رياضي (عام) ولست (خاصا) وأسمع (طراطيش كلام لأني مو فاضي)، لكن يا رب يكون الدوري للنصر وما ذلك على الله بعزيز، لكن هو لواحد منهم (يا النصر يا الهلال يا الاتحاد)، أما الأهلي فلا اتوقع أن يأخذه هذا الموسم فالدوري حسب (المنتو)”!.
وأضاف الشيخ الكلباني أنه يتمنى فوز المرشح سلمان المالك بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، مضيفا: “سلمان المالك صديق قديم منذ سنوات طويلة وأتمنى له التوفيق، وما شاهدته من محتوى في حفله الانتخابي جميل جدا، وأتمنى أن يطبق ما ختم به الحفل عندما استشهد بما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)، فالشخص يحتسب في أداء عمله على أن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل، ينتظر منه الأجر ويبتغي المثوبة”. وفق “النادي”.
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