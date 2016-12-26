حسب ما اوردت به مصادر هلالية عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن تسليم اي مبلغ مالي للحارس الشبابي محمد العويس او وكيل اعماله بعد ان راجت أنباء عن اقترابه من التوقيع للازرق وتسلمه مبلغ مالي لضمان الصفقة.
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته عصر أمس الأحد على ملعب النادي الرئيسي تحت إشراف المدير الفني سامي الجابر الذي أخضع اللاعبين إلى حصص لياقية مكثفة عبر محطات لياقية تحت قيادة مدرب اللياقة نيكولاس روجر بعد ذلك طبق اللاعبون عدد من الجمل الفنية والتكتيكية داخل مربعات في منتصف الملعب، عقب ذلك أدى اللاعبون مناورة في منتصف الملعب شهدت تطبيق جمل تكتيكية ليختتم الجابر حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفيكيك عضلات. وفق “النادي”.
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