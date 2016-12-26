أعلنت إدارة المنتخب السعودي بشكلٍ رسمي عن مواجهة “الأخضر” لمنتخبي سلوفينيا في العاشر من يناير المقبل، وكمبوديا في الـ14 من الشهر ذاته في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي ستحتضن المعسكر السعودي بدءًا من الخامس وحتى الـ15 من يناير، استعداداً لبدء مرحلة الإياب من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 م في روسيا.
هذا وحدّدت إدارة “الأخضر” يوم الجمعة المقبل موعداً لإعلان القائمة المختارة من مارفيك للإنضمام إلى المعسكر، على أن يكون تجمّع اللاعبين مباشرةً في أبوظبي. وفق “الرياض”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج