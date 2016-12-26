قام طلاب الصف الاول بمتوسطة حنين بزيارة زميلهم “عبدالرحمن الحركان” بعد تعرضه لحادث مروري الاسبوع الماضي ، حاملين الورود ومتمنين له الشفاء العاجل .
رافق الطلاب المرشد الطلابي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفواز ، بحضور والد المصاب الاستاذ فهد الحركان .
وتأتي هذه الزيارة ضمن الانشطة اللاصفية والتي تهدف لتقوية الاواصر الاجتماعية بين الطلاب ، ولزرع العمل التطوعي بنفوس الطلاب ، وكسب الأجر العظيم من الله المترتب على هذه الزيارة .
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