اتفق الفنيون على ان لقاء النصر بالهلال، لايرتهن للمعايير الفنية، وإنما لما يقدمه لاعبو الفريقين في الميدان، وتكتيك المدربين، مشيرين إلى أن الفريقين يملكون ادوات تساعدهم على الظهور بالمستوى الفني الجيد في مواجهة اليوم في المربع الذهبي لكأس ولي العهد، يقودهم للوصول لنهائي كأس ولي العهد.الفنيون كشفوا أن قوة الزعيم متركزة في وسط الملعب الذي يجيد السيطرة على منطقة المناورة وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف وهو الأميز في ملاعب السعودية، بينما قوة العالمي في دفاعه الأفضل حاليا في البطولات المحلية.
كميخ: التفاهم صنع تماسك العالمي
بين المدرب الوطني علي كميخ، أن حظوظ الفريقين متكافئة إلى حد كبير، وقال في تحليله: الجميع ينتظر لقاء الديربي الذي سيجمع النصر بالهلال، وهذان الفريقان لديهما القدرة الكبيرة في حسم اللقاء، فهما يملكان عناصر فنية رائعة تستطيع أن تقدم لنا أمسية كروية ممتعة. الكفة متساوية بعض الشي في الفريقين، إلى أن وسط الهلال يعتبر الدينمو المتحرك للفريق الازرق، ولأن الهلال متصدر الدوري فهو يبحث عن اثبات قدراته الفنية في الوصول للنهائي لتأكيد تعافيه هذا الموسم.
واضاف: يملك النصر خط دفاع متماسك بوجود لاعبين لهم ثقلهم في الملعب (عمر هوساوي والبرازيلي برونو اوفيني) التفاهم بينهما أوجد تماسك لدفاع النصر بشكل قوي، وايضا التطور الملحوظ في مستوى خالد الغامدي في الظهير الايمن زاد من قوة الدفاع، وتأتي مشكلة النصر في عدم وجود الظهير الايسر يغطي غياب حسين عبدالغني، حيث ان بعص اللاعبين لم يسدوا الخانة حتى الآن كما يجب، وهذه قد تكون نقطة تنبه لها زروان في الآونة الاخيرة،
وزاد: وسط فريق النصر يعاني من نقص بعض اللاعبين المصابين، وقد تكون مهمة بعض اللاعبين مضاعفة في هذا المركز، واعتقد أن المدرب سوف يستعين بالعائد غالب وبعض لاعبي الخبرة والأجانب لتقوية منطقة المناورة.، أما هجوم النصر فليس عليه خلاف فهو يقدم نفسه بشكل جيد، بتواجد لاعبين خبرة امثال محمد السهلاوي ونايف هزازي والمشاغب حسن الراهب. وفق “النادي”.
وتابع: رأينا في بعض المباريات اعتماد زوران على الزج ببعض الاسماء الجديدة على الفريق مثل النجعي وهذا يعتبر جيدا لتشبيب الفريق، وقد تكون انطلاقة لبروز نجم قادم يخدم النصر والمنتخب السعودي.
الخالد: الفة دياز قوّت الزعيم
أوضح المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد، أن لدى الفريقين قدرات عالية لتقديم أفضل المستويات، وقال في تحليله للقاء: الكل ينتظر هذه المباراة من عشاق الفريقين او من جميع الرياضيين، حيث انها تعتبر من المباريات المهمة فينا وجماهيريا، خاصة أنها تلعب في دور الاربعة لكاس ولي العهد الحاسم لتحيد أول المتأهلين. الفريق الهلالي متصاعد في المستوى من لقاء لآخر وهذا يعود للمستويات الفنية العالية التي وصل اليها بعض اللاعبين، وثبات مدرب الهلال على تشكيلة معينة فادته في المعرفة الحقيقية للاعبيه.
وعن خطوط الفريق، بين: يملك الهلال لاعبين مميزين في أغلب المراكز وإن كان الوسط لافتا للانتباه بتواجد اللاعب المتألق نواف العابد، الذي اكتشف نفسه من جديد، وهو يعتبر العنصر الأهم الذي يعتمد عليه المدرب الهلالي بشكل كبير في صناعة اللعب وتسجيل الاهداف، وجود عناصر محلية وأجنبية تعيش وضعا جيدا.
وأكمل: الألفة التي صنعها مدرب الفريق في اللاعبين ككل، والثقة التي زرعها في بعض اللاعبين الشباب جعلتهم نجوما داخل الملعب، إضافة الى طريقة المدرب التي ساعدت اللاعبين في البروز، كل تلك المؤشرات تدل على ان هناك عمل فني من قبل مدرب الهلال الارجنتيني دياز، الذي استطاع أن يقود الفريق حتى الآن لصدارة الدوري والوصول لهذا الدور في مسابقة ولي العهد.
وختم: أعتقد اننا سنرى مباراة سيكون فيها التكتيك حاضرا بشكل لافت من قبل مدربي الفريقين كونهما يعرفان لاعبيهم بشكل جيد، وان شاء الله يستمع الجميع بهذه المباراة.
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