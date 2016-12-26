نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” توضيحاً للعلامات الأمنية للإصدار الجديد (السادس) من العملة السعودية، التي طرحتها اليوم الإثنين.
وتضمن الإصدار الجديد علامات أمنية، لمنع التزوير، ولتسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها، ومن أبرزها:
– الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد: ويعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حالياً في عملات عديد من دول العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.
– تم تعزيز الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد كعلامة رئيسة داعمة بعلامتين أمنيتين، هما الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة، التي تُظهر أشكالاً وزخارف ثلاثية الأبعاد تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية. حسب “أخبار 24”.
– تم تضمين الإصدار السادس بالعلامة المائية التقليدية، والعلامات المائية المطورة، وكذلك بالأحبار الفسفورية المرئية وغير المرئية.
– السمات الأمنية المقروءة آلياً، التي تساعد المختصين على الفحص الآلي للتأكد من سلامة الورقة.
– أُضيف للمكفوفين وضعاف البصر على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعدهم على التعرف على فئات الإصدار.
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