قال مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الفئة التي لا يشملها الدعم هم السعوديون الذين يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً وذلك لكونهم لا يستهلكون خدمات الطاقة.
وأضاف المصدر وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الطالب الذي يقيم في سكن مستقل عن أسرته سيحصل على دعم مباشر من البرنامج، بخلاف الطالب الذي يقيم مع أسرته، حيث سيتم دعمه ضمن إطار الأسرة.
وكان المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة ماجد العصيمي ذكر أن الشخص الأعزب، والأرملة يحق لهما الاستفادة من الحساب بشرط أن يكونا يعيشان في مسكن خاص بكل منهما بعيداً عن أسرتيهما.
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