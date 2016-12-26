افتتحت مواطنة حاصلة على مؤهل جامعي، مطعماً للوجبات الشعبية في محافظة جدة، وذلك بعد تعثر حصولها على وظيفة حكومية، حيث تشرف بنفسها على إدارة المطعم وتقديم الوجبات لرواده.
وقالت المواطنة “نسرين محمد” خلال لقائها ببرنامج “إم بي سي في أسبوع” أول أمس السبت إنها تخرجت من الجامعة وكانت تطمح للحصول على وظيفة حكومية، وقدمت معلوماتها على نظام “جدارة”، لكن لم يحالفها التوفيق، فاتجهت إلى المشاريع التجارية الصغيرة من منزلها.
وأضافت أن مشروعاتها الصغيرة تطورت إلى فكرة افتتاح مطعم، وهو ما تم لها حيث افتتحته بمعاونة زوجها (الذي طُلقت منه لاحقاً)، وعملا معاً في تأثيث المطعم وتجهيزه وافتتاحه حتى تقديم الوجبات للزبائن.
وأشارت إلى أنها تحب العمل وتصر على تحقيق أهدافها أيّا كانت الصعوبات، حيث كانت أثناء مرحلة الدراسة تعمل بعد انتهاء دوام الجامعة، ولاحقاً وبعد افتتاح المطعم وطلاقها من زوجها، واصلت العمل حتى إنها تعمل بالمطعم من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج