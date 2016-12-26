تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لصناعة كوادر وطنية في مجال النفط، وذلك بالشراكة مع شركة “أرامكو”، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني فهد العتيبي، إن الهدف هو تدريب نحو 2000 شاب سعودي على ثلاث سنوات لتوظفيهم خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيتم تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية مع “أرامكو” أثمرت عن إنشاء “المركز الوطني للتدريب الإنشائي”، والذي سيكون مقره في مدينة النعيرية، لتأهيل الشباب على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي.
وأكد العتيبي أن الهدف من الشراكة تحقيق نسبة التوطين المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي، كما أنها تأتي استمرارا لنجاح اتفاقات مسبقة مع “أرامكو”، أثمرت عن تشغيل 6 معاهد لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية. وفق “أخبار 24”.
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