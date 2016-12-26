كشف الناطق الإعلامي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان صحفي اليوم “الإثنين”، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي، نجحت في القبض على شابين سعوديين، بعد ورود معلومات بخروجهما مع فتاة متبرجة.
وأوضح بيان الناطق، أنه في إطار التعاون المشترك مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استقبل مركز شرطة حي الصحافة بشمال الرياض، معلومات تفيد بخروج شابين يستقلان مركبة من نوع “كرايزلر” برفقة فتاة متبرجة.
وأضاف العقيد الميمان، بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة، نفذت إدارة التحريات بشرطة منطقة الرياض والبحث الجنائي جملة من الإجراءات البحثية، فتوصلت للشابين وألقت القبض عليهما، وهما سعوديان في العقد الثالث من العمر، وأقرا بالخروج مع الفتاة، وجرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
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