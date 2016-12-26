أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، بيانا حول واقعة نقل عامل بأحد المطاعم لكميات من اللحوم بطريقة بدائية وغير صحية، التي وثقها أحد المواطنين في مقطع فيديو.
وأوضحت الأمانة أنها وجهت مراقبيها بالبحث والتحري عن الواقعة وضبط المطعم الذي يعمل فيه العامل، وتمكنت أول أمس من التعرف على الموقع.
وأشارت إلى أنه اتضح أن المطعم تابع لشركة كبرى تعمل في مشروع تمديد المياه، وجميع الأطعمة تخص العمالة التابعة للشركة داخل سكنهم الخاص.
وأكدت الأمانة أنها طلبت مندوب الشركة، وأخذت عليه تعهداً بعدم تكرار الأمر، وأحالت العامل الذي ظهر في المقطع إلى وحدة الضبط لتطبيق النظام المتبع عليه جراء التداول غير الصحي للأغذية.
https://www.youtube.com/watch?v=HYmlnzJiY-g
وفق “أخبار 24”.
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