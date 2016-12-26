كشفت مصادر عن عزم مصانع الحديد الوطنية زيادة الأسعار بنحو 100- 150 ريالاً للطن، وذلك بدءاً من يناير من العام المقبل، ليرتفع سعر الطن من 2050 ريالاً إلى نحو 2150- 2200 ريال.
وأبانت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تبعاً للارتفاعات التي شهدتها المواد الخام على المستوى العالمي، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن ذلك سيسهم في زيادة تكلفة الإنتاجية.
وأوضحت أن كافة المصانع الوطنية بدأت خلال الأيام الماضية في زيادة أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة حسب المقاس، مبينة أنه مع ذلك، فإن الحركة الشرائية سجلت ارتفاعات كبيرة خلال شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت الـ80% مقارنة بالأشهر الستة الماضية.
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