نظمت الهيئة العام للترفيه ورشة عمل في فندق الريتز كارليتون بالرياض مساء أمس “الأحد”، ودعت لها أكثر من 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه، حيث كانت السينما والحفلات في مقدمة المطالب التي عرضها المستثمرون.
وقال رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب إن الهيئة تعتزم فتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه، وذلك عبر التمويل المباشر للفعاليات الترفيهية وتسهيل إجراءات التنظيم، على أن يتمثل دور الهيئة في تهيئة الظروف للقطاع الخاص للعمل في صناعة الترفيه.
وأضاف أن الهيئة تهدف من تنظيم هذه الورشة، والتي أقيمت تحت شعار “معاً نبني قطاع الترفيه”، أن تبني خططها المستقبلية بمشاركة المجتمع وليس من أبراج عاجية، داعياً الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم. وفق “أخبار 24”.
وتم توزيع الحضور الذين مثّلوا شرائح مختلفة من المجتمع إلى مجموعات، وطُلب منهم طرح أفكارهم لتطوير صناعة الترفيه في المملكة، حيث جاءت صالات السينما والحفلات الموسيقية في مقدمة اهتمامات المشاركين.
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