سجلت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية براءة اختراع للمواطن مصلح هادي آل عقيل؛ من محافظة محايل عسير، لاختراعه جهازاً لإنقاذ وانتشال مَن يسقط في الآبار الارتوازية.
وقال آل عقيل وفقا لـ”سبق”، إن جهازه ليس له مثيل في العالم، واعتبره عملاً إنسانياً، حيث إن الدافع لاختراعه هو كثرة حوادث سقوط الأطفال في الآبار.
وأكد أن جهازه تمت تجربته من قِبل لجنة من الدفاع المدني بمنطقة عسير بأمرٍ من ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، معربا عن شكره للمهندس محمد بن علي الشيخي؛ من كلية التقنية قسم الكهرباء لمساعدته في إنجازه.
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