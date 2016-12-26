كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن حجم القروض بغرض السفر والسياحة بلغ 80 مليون ريال بنهاية الربع الثالث عام 2016، موضحاً أن المبلغ ضئيل، مقارنة بإجمالي القروض البالغ 344 مليار ريال.
ونفى حافظ ، وفقاً لـ”المدينة”، أن تكون النسبة الكبيرة من القروض المصرفية موجهة للسفر والسياحة، مؤكداً أن نسبة قروض السفر والسياحة لا تتعدى 0.02% من إجمالي القروض البالغ 344 مليار بنهاية الربع الثالث من هذا العام، معظمها موجه لترميم العقارات وتحسينها، وشراء السيارات والأثاث والسلع المعمرة والتعليم والرعاية الصحية.
كما رفض أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الاتهام الذي يوجهه البعض للبنوك السعودية، بأنها تورط المواطن في القروض، مبيناً أن القروض تُمنح وفقاً للضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، بجانب أن نمو حجم القروض الاستهلاكية يتناسب مع نمو الناتج المحلي للمملكة، فهي لا تتعدى 14% من الناتج المحلي.
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن حجم القروض بغرض السفر والسياحة بلغ 80 مليون ريال بنهاية الربع الثالث عام 2016، موضحاً أن المبلغ ضئيل، مقارنة بإجمالي القروض البالغ 344 مليار ريال.
ونفى حافظ ، وفقاً لـ”المدينة”، أن تكون النسبة الكبيرة من القروض المصرفية موجهة للسفر والسياحة، مؤكداً أن نسبة قروض السفر والسياحة لا تتعدى 0.02% من إجمالي القروض البالغ 344 مليار بنهاية الربع الثالث من هذا العام، معظمها موجه لترميم العقارات وتحسينها، وشراء السيارات والأثاث والسلع المعمرة والتعليم والرعاية الصحية.
كما رفض أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الاتهام الذي يوجهه البعض للبنوك السعودية، بأنها تورط المواطن في القروض، مبيناً أن القروض تُمنح وفقاً للضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، بجانب أن نمو حجم القروض الاستهلاكية يتناسب مع نمو الناتج المحلي للمملكة، فهي لا تتعدى 14% من الناتج المحلي.
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