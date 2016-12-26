وثق شاب من خلال مقطع فيديو، قيامه بالهروب من محطة بنزين، عقب تعبئة سيارته بالوقود دون أن يدفع الحساب، معللاً ذلك بعدم امتلاكه للمال.
وقال الشاب وهو يصور عامل المحطة أثناء فراغه من تعبئة مركبته: “يعلم الله راح يجيك سيفون من الطفرة”، ثم توجه بعدها مبتعداً بسيارته خارج المحطة، فيما لم يتضح مكان وزمان تصوير الفيديو.
وأعرب معظم متداولي الفيديو عن استيائهم من تصرف الشاب، لافتين إلى أن عدم امتلاكه للمال ليس عذراً كي يتحول إلى لص، فالأولى أن يخبر إدارة المحطة منذ البداية بعدم امتلاكه للمال، فإذا وافقت على مساعدته كان بها.
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