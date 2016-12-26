كشفت مصادر أن وزارة الثقافة والإعلام عينت 45 مراقباً في معرض جدة الدولي للكتاب، للاطّلاع على قوائم الكتب المعروضة للبيع ومحتواها وأسعارها، مبينةً أن نسبة شراء الكتب خلال الدورة الحالية انخفضت عن الدورة السابقة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن إدارة الفسح والرقابة بالمعرض حظرت 200 كتاب، بينها كتابان عن جماعة الإخوان المسلمين، مشيرةً إلى أن الكتب السعودية هي الأرخص داخل المعرض؛ حيث يبلغ سعرها نحو 5 ريالات.
وبيّنت أن الكتب التي يتم سحبها من التداول غالباً تمس 3 محظورات، وهي الكتب التي تمس العقيدة، والكتب التي تريد أن تقوض الأمن في المملكة، والكتب المسيئة للمجتمع.
وسجلت المصادر ارتفاع أسعار الكتب بصورة كبيرة؛ بسبب عدم وضع اشتراطات على الأسعار من الجهات المختصة، موضحةً أن هناك ارتفاعاً في أسعار الإيجارات داخل المعرض تراوح بين 60 ألف ريال و14 ألف ريال لمدة 10 أيام.
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