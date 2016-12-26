تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمواطن علي الجنيبي البقمي المحكوم عليه بالقتل قصاصاً أثناء حديثه هاتفياً مع والدته، عقب استجابة السلطات لطلب والده بتأجيل تنفيذ الحكم، حتى يتسنى للجان الصلح والمشايخ والأعيان إقناع أهل الدم بالتنازل.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن تنفيذ الحكم على البقمي تأجل لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أن القرار قد صدر قبل تنفيذ الحكم بدقائق بعد إحضار المدان إلى ساحة القصاص أمس (الأحد) وتجهيزها، وانتشار الدوريات الأمنية.
وكان والد البقمي قد ناشد خادم الحرمين الشريفين تأجيل تنفيذ الحكم لمدة شهر، معرباً عن أمله في أن يتفهم أهل القتيل، أن الجريمة ليس لها امتداد قبلي أو أخلاقي، وإنما حدثت بسبب طيش وجهل ابنه الذي دخل في مضاربة مع زميله المقتول.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج