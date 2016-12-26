كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حالياً في مناطق الصراع يبلغ 2093 شخصاً.
وأشار التركي وفقاً لـ”الحياة”، إلى أن وزارة الداخلية تحققت من موقع وجود معظمهم، مبيناً أن هذه الأعداد تتوزع على مجمل التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة في العالم.
وأوضح متحدث الداخلية أن سوريا تتصدر قائمة مناطق الصراع في وجود السعوديين بمعدل تجاوز 70 %، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية وأفغانستان في المرتبة الثالثة، فيما تحل العراق بالمرتبة الأخيرة.
وقدر التركي عدد السعوديين الموجودين في التنظيمات الإرهابية بسوريا بنحو 1540 عنصراً، وعدد السعوديين في اليمن بـ 147 عنصراً ضمن التنظيمات الإرهابية، فيما يوجد 31 سعودياً في أفغانستان، و5 عناصر في العراق فقط، لافتاً إلى عدم توفر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.
وأكد أن السعوديين في تنظيم داعش أقل بكثير مما يعتقد غالبية الناس، بالمقارنة مع دول أخرى مثل تونس والمغرب، إلى جانب الدواعش القادمين من أوروبا.
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