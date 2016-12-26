كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الشخص الأعزب والمرأة الأرملة يحق لهما الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط أن يعيشا في مسكن مستقل خاص بهما بعيداً عن أسرهما.
ورد المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة ماجد العصيمي، على استفسارات بعض المواطنين حول المقصود بالشخص المستقل عبر حسابه بـ”تويتر”، بالتأكيد على أن المقصود هو المستقل بسكنه سواءً كان رجلاً أو امرأة، موضحاً أنه يحق له الاستفادة من البرنامج سواء بشكل مستقل أو مع أسرته.
ووجهت مواطنة سؤالاً عن مدى أحقية حصول المرأة الراشدة غير المتزوجة ولا مطلقة أو الأرملة على الدعم مثلها مثل الفرد الذكر المستقل، ليرد عليها العصيمي بأحقيتها في الحصول على الدعم في حالة المعيشة في مسكن خاص وليس مع العائلة، مؤكدًا أنه تم تصميم البرنامج ليوجه البدل من خلاله للأسر في الأصل وليس الأفراد إلا في حالة المستقلين بالسكن.
وبين أن الأعزب الذي يعيش مع أسرته سيحتسب ضمن أفراد الأسرة ويسجل معهم، وفي هذه الحالة سيسهم في رفع الدخل بما يؤدي للانتقال من شريحة إلى أخرى. وفق “أخبار 24”.
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