كشف وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الإعلان عن الميزانية الخميس الماضي في حضور عدد من الوزراء عن 6 وعود، أكد أنه سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيقها، ومنها ما هو مدرج ضمن برنامج الرؤية مسبقاً، ولن يتم المساس به.
ولفت الجدعان خلال المؤتمر إلى أن الميزانية يأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وفيما يلي الوعود الـ 6 التي أطلقها الجدعان في مؤتمر الميزانية:
1 – تحقيق انضباط مالي في ميزانية 2017
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية عام 2017م أعدت في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أنها شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل، كما تشكل خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه.
2- توفير أكبر قدر من البيانات عن الأداء المالي للدولة
قال الجدعان خلال المؤتمر إن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم إطلاق “بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام” على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.
3- السعي لميزانية متوازنة في 2020 مع استخدام الفائض من الدعم وتوجيهه لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين
أشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
4- خفض نسبة العجز في ميزانية 2017
ذكر الوزير أن الميزانية تركز بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وأن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون ( 33% ) أقل من عام 2016م، وذلك بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط ، متوقعاً أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليارا، وبنمو معقول عن العام الماضي.
5- صرف متأخرات القطاع الخاص المتبقية والجديدة
أكد الجدعان أن الحكومة ستسدد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص خلال شهرين من الآن، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات العام المقبل.
6- عدم فرض أي ضرائب على دخل المواطن أو دخل المقيم أو أرباح الشركات حتى عام 2020
تعهد الجدعان عدم فرض أي ضريبة دخل على المواطنين ولا المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام 2020، مشيراً إلى أن وعود حكومة خادم الحرمين هي ألا تكون هنالك ضرائب على المواطن، أو الفرد المقيم، أو الشركات، وفيما يخص الرسوم أيضا أوضح أنه لن يتم فرض أي رسوم غير موجودة في برنامج الرؤية.
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