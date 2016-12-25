شهد مهرجان العسل الخامس الذي يقام ضمن مهرجان المجاردة الشتوي، بمنطقة عسير إقبالاً كبيرًا، تمثل في عرض وبيع عددٍ من أواني العسل القياسية بمبالغ مالية كبيرة.
واحتفل أهالي المجاردة ضمن مهرجان العسل بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط، والذي يقدر ثمنه بـ 500 ألف ريال، بعد أن وصل وزنه إلى أكثر من 1200 كيلو.
وأوضح محافظ المجاردة عبدالله الرعيني، أهمية المهرجان ودوره في تعريف الزوار بما تمتلكه المحافظة من مقومات للسياحة، من جمال الطبيعة وتنوعها، ما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد أعداد النحالين.
https://www.youtube.com/watch?v=vmE3xuED8dk
وفق “أخبار 24”.
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