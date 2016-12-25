حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم (الأحد)، بقتل مواطن تعزيراً، لمشاركته مع تنظيم القاعدة الإرهابي في التخطيط لقتل أحد المستأمنين، إضافة إلى مشاركته في مخططات تفجير مواقع حيوية.
وأدان قضاة المحكمة المدعى عليه، بمشاركته تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد، واستلامه معلومات شخصية عنه، وعدم الإبلاغ عن عملية القتل، ومشاركته في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وإعداد رسم توضيحي لهما، وتسليمه لأحد الهالكين المشاركين في التفجير.
كما أدانه القضاة في تفجير مصفاة بقيق، بجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها، واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجيرها، وقيامه بوضع خطة الانسحاب ومرافقته للمجموعة التي نفذت العملية الإرهابية، وعدم الإبلاغ عن ذلك. وفق “أخبار 24”.
وثبت لدى المحكمة دعم المدعى عليه للتنظيم بالأسلحة المتنوعة والذخيرة، وتسليمها لأعضائه، وحيازته عند القبض عليه عددا منها، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعمه لذلك التنظيم إعلامياً، وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم، بعضهم هارب من السجن وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية، وعدم الإبلاغ عنهم.
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