صالح بن عبدالله النعيم

سلمان بن أحمد العيد

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الأمير مقرن وأمير الرياض يؤديان صلاة الميت على الأمير بدر بن سلمان بن سعود ووالدة الأميرة نوف بنت سعود