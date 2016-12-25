أدى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على الأمير بدر بن سلمان بن سعود، ووالدة الأميرة نوف بنت سعود، رحمهما الله، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمَّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأدى الصلاة عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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