شارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران، أهالي محافظة ثار التابعة للمنطقة، أداء العرضة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم (الأحد) لتدشين عدد من المشروعات التنموية تجاوزت تكلفتها 500 مليون ريال.
وأكد الأمير في كلمة له أن زيارته المحافظة، جاءت بناء على تكليف من القيادة الرشيدة، لتفقد واقعها، والاستماع إلى رغبات الأهالي، والعمل على تلبيتها، تحقيقًا لتطلعاتها، التي تحرص على خدمة المواطن في كل مكان، وتأمين العيش الكريم له، حتى في أقصى هجرة أو قرية.
وأعرب عن سعادته بزيارة المحافظة ولقائه بالأهالي، الذين أثبتوا، هم وكافة أبناء المنطقة، صدق ولائهم لولاة الأمر، عبر مواقف مشرّفة، تتجلى بوضوح أكثر في الأزمات والأحداث.
وفق “أخبار 24”.
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