ارسلت ادارة النادي الاهلي عرضها الرسمي مساء اليوم لظهير نادي الرائد سعيد المولد نظرا لتواجد اللاعب بجدة بعد حصوله على راحة من ناديه الرائد بعد خوضهم مباراة ضد نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات دوري جميل.
وكشفت مصادر مطلعة ان اللاعب يملك عرضين من اندية العاصمة (النصر والهلال) لضمه خلال الفترة الشتوية وعرض الاهلي يعتبر الاقل من بينهم والاطول مدة وهذا ما قد ينهي المفاوضات مبكرا بين الطرفين بالرفض من قبل اللاعب ويسعى الاهلي لترميم الفراغات الفنية التي يعاني منها بالجهة اليمنى بعد مطالبات جماهيرية واسعة بضم المولد وعدم الاكتفاء بعقيل بلغيث او علي الزبيدي وهذا ما استجابت له ادارة النادي فعليا.
حيث اشارت ذات المصادر لـ”عين اليوم” ان ادارة النادي الاهلي بدأت فعليا بتسويق اللاعب علي الزبيدي خلال الفترة الشتوية بالإعارة للاستفادة ماديا وكان نادي الرائد اول الراغبين بالجلوس على طاولة المفاوضات الاهلاوية حول الزبيدي هذا وسيحدد المولد مصيره خلال الايام القادمة حيث لم تتضح الصورة الفعلية حتى الان بقرار اللاعب.
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