أنا لله وأنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله ابراهيم بن حسين بن حمد آل عبدالله رحمه الله وسوف يصلى عليه غداً الاثنين بعد صلاة الظهر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحائر والدفن بالمنصورية والعزاء في منزله بحي السويدي من بعد العصر إلى العشاء.
والخرج اليوم تقدم أحر التعازي إلى أهل الفقيد وتسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته ويلهم أهله وذوويه جميل الصبر والسلوان .
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