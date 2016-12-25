احتفلت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد) بعودة عدد من الطلبة المبتعثين للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة التخرج.
واستقبل القائمون على الجوازات بالمطار الدولي الطلبة العائدين بالورود والهدايا، وذلك بناء على توجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.
ونشرت المديرية العامة للجوازات صورا على حسابها الرسمي عبر “تويتر” أظهرت استقبال الطلبة بالورود والهدايا احتفالا بهم مغردة: “جوازات مطار الملك خالد الدولي ترحب بعودة أبنائنا المبتعثين وتبارك لهم التخرج … أهلًا ومرحبًا بكم في أرض الوطن”.
وفق “أخبار 24”.
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