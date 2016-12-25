أنقذ فريق متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية بعد عناية الله حياة مقيم، حينما اخترق رقبته مسماراً حديدياً، إثر قيامه بأعمال بناء.
وقد تمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الحديدي الذي يبلغ طوله 8 سم، بعدما كان يعمل على تثبيت مسمار البناء، وارتد إلى رقبته.
وقد أجرى الفريق الطبي قبل استخراجه المسمار عملية استكشاف لرقبة المصاب، وأتضح أنه كان على بعد مسافة قريبه من الشريان السباتي الذي يؤدي قطعه لفقدان الحياة.
وأوضح الفريق الطبي بأن العملية استغرقت ساعة ونصف، والمريض الآن بصحة جيدة، ويستعد للخروج خلال اليومين المقبلة.
وفق “أخبار 24”.
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