شنّت الجماهير الهلالية هجوماً كبيراً على لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب صدور قرار من قبلها على البرازيلي كارلوس ادواردو محترف نادي الهلال عقب طرده في مواجهة الباطن الماضية والتي أقيمت على ملعب الأخير وانتهت نتيجتها بهدفين دون مقابل لمصلحة الزعيم، حينها قام الحكم محمد القرني بطرد ادواردو من ملعب المباراة بعد تلفظه عليه حسب التقرير الإلحاقي من حكم المباراة.
وكانت ردة فعل الجماهير الهلالية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلين: نعترف بأن البرازيلي ادواردو أخطأ ولا جدال في ذلك لكن أين أعين لجنة الانضباط من (خنق) خالد الغامدي لاعب النصر ضد فهد المولد نجم الاتحاد؟، وأين هم من حالة الدهس التي قام بها محترف النصر برونو على ميليسي، إضافة لحالة الدهس الذي قام بها الأوروغوياني أيالا على حمد الحمد لاعب نادي الفتح، فكل تلك اللقطات موثقة وموجودة لدى الناقل الحصري للمسابقات المحلية السعودية.
وأضافت الجماهير: نحن ضد تصرف ادواردو لأنه كان عليه أن يحترم قرار الحكم أياً كان ولا يخرج عن طوره ويتصرف مثل ذلك كونه محترف والمفترض يكون قدوة، لكافة زملائه اللاعبين. وفق “النادي”.
من جانبه أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة إدارية تجاه البرازيلي ادواردو بإيقافه 4 مباريات مع غرامة مالية 20 ألف ريال، وذلك عندما جاء نص البيان: قيام لاعب فريق نادي الهلال كارلوس ادواردو، بعد أن منحه حكم المباراة البطاقة الصفراء، بالتلفظ على حكم المباراة بلفظ بذيء، وعلى إثرها قام الحكم بطرده مباشرة بالبطاقة الحمراء، ووفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي.
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال كارلوس ادواردو للمادة (48/1/1) من لائحة الانضباط، وبالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (19/4) من اللائحة ذاتها، قررت اللجنة إيقاع العقوبات التالية عليه:
1. إيقافه أربع مباريات رسمية في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال طبق اللائحة الداخلية للفريق الأول لكرة القدم بحق البرازيلي ادواردو نظير حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الباطن.
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