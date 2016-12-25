وقعت صحيفة الخرج اليوم ممثلة برئيس تحريرها الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك عقد شراكة مع شركة نيشان المجد العقارية مثلها مالكها الأستاذ عبدالعزيز العالي ، وذلك لنشر العروض العقارية بالصحيفة وكافة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها .
وقد وقع الشريكان العقد متمنين التوفيق لهما في شركتهما ، ومن المتوقع أن تجد صدى كبير لما يحضى به الطرفان من شهرة على المستويين الاعلامي والعقاري .
تم التوقيع للعقد في مقر الشركة بمحافظة الخرج الواقع بشارع الستين – فوق عمارة البيتزا هاوس .
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