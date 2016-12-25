أشارت مصادر قوية بإقتراب النادي الاهلي من حسم صفقة لاعب النصر السابق والشارقة الاماراتي الحالي البولندي أدريان ميرسفيسكي بعد أن طالب السيد كريستيان جروس باللاعب بديلاً للبرازيلي لويز كارلوس.
وتسعى إدارة الاهلي لحسم الصفقة مبكراً قبل دخول أطراف أخرى في الصفقة والمزايدة على الارقام مما يعطل من إنهاء الصفقة بالذات وأن مدرب الفريق الاهلاوي جروس حرص على رغبته بالبولندي أدريان.
وكان جروس قد شاهد اللاعب على مدار موسمين متتاليين في دوري جميل السعودي ولعب ضده مباريات عديدة مما جعل اللاعب مطلب ليكون برفقة تيسير وفيتفا والمقهوي وعبدالفتاح والعائد من الاصابة وليد باخشوين. وفق “الرياضية”.
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