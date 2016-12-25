وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن رسالة لجماهير النادي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد حسم النقاط الثلاث من رصيد الفريق الاول الكروي في دوري جميل للمحترفين بعد قضية اللاعب الارجنتيني مانسو.
وقال : جمهورنا الذهبي احبكم واحب الاتحاد مثلكم والله انا متأثر جدا جدا ويعلم الله بحالي، ولكن على الورق فقدنا ثلاث نقاط وهي خارج الملعب.
واضاف : كلى ثقه بنموركم لاستعادتها داخل الملعب. لن يهدا لنا بال حتى نستعيدها بقوة القانون. الى الجوهرة الثلاثاء لإكمال مسيرة العميد للبطولات. وفق “النادي”.
يذكر ان الاتحاد تنتظره مباراة يوم الثلاثاء القادم ضمن دور الأربعة من كأس سمو ولي العهد امام الاهلي على استاد الجوهرة بجدة.
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