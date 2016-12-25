وصل صباح اليوم “الأحد”، إلى مطار القريات بالجوف، جثمان الشهيد الجندي سلطان عايد الشراري على متن طائرة خاصة، وذلك بعد استشهاده أمس خلال أدائه واجبه على الحد الجنوبي.
واستقبل الجثمان، جموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين والأهالي بمحافظة القريات، يتقدمهم قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء سعد بن محمد القحطاني وعدد من الضباط.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس، استشهاد الشراري، عقب تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر الميليشيات الحوثية داخل الأراضي اليمنية.
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