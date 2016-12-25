تراجعت صحيفة الاقتصادية عن المعلومات التي حواها تقرير نشرته الجمعة الماضي، يقول إن 49% من أسهم شركة أرامكو ستطرح في الأسواق خلال الـ10 سنوات القادمة، مبينة أن التقرير بني على معلومات خاطئة.
وأوضحت الصحيفة في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم “الأحد”، أن طرح أسهم شركة “أرامكو” سيكون ضمن رؤية السعودية 2030 وليس برنامج التحول الوطني 2020 كما جاء في التقرير، وأن التقديرات ونسبة 5% الواردة في تقرير الصحيفة كانت خاطئة، وأن التقييم لم يستند على تحليل علمي أو مصدر موثوق، مقدمة اعتذارها للقراء.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الشركة تبحث طرح 5% من أسهمها، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى.
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