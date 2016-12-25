أكد السفير الإيطالي لدى المملكة لوكا فيراري، أن إيطاليا بدأت في تنفيذ خطة استثمارية كبرى ضمن رؤية المملكة 2030، تتضمن إنشاء معامل لبناء السفن في مدينة الدمام، بجانب تدريب السعوديين على إنشاء المصانع الحديثة.
وكشف السفير الإيطالي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن إيطاليا تعد الشريك التجاري السادس للمملكة عالمياً، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 11 مليار دولار، وأنهم يسعون بالتنسيق مع مستثمرين سعوديين لزيادته، موضحاً أن أهم مجالات التعاون بين المملكة وإيطاليا حالياً هي مجالات الدفاع، والبتروكيماويات، والمفروشات.
وأوضح فيراري، خلال افتتاحه مطعم “إيتالي”، الذي يعد أول مطعم إيطالي في المملكة، أن عدد السياح السعوديين الذي زاروا إيطاليا بلغ 1.3 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأخيرة، بنسبة زيادة بلغت 60%، فيما يوجد 2000 إيطالي يعملون في المملكة، فضلاً عن 200 شركة إيطالية تعمل في المملكة. وفق “أخبار 24”.
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