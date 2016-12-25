كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد) عن وقوف فرقها على منشأة خاصة، نشرت إعلاناً عن وجود فرصة وظيفية قيادية، مقتصرة التقديم لها على جنسية عربية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على المنشأة، وتحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أبا الخيل أنه تم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، داعياً عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معاً للرصد.
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