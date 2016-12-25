قالت صحيفة محلية أن تحركات شرفية هلالية قوية تجري مفاوضة مع عدد من اللاعبين المحليين إضافة إلى لاعب أجنبي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في ناديها خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الـ4 من يناير المقبل.
ووفقا لصحيفة “الوطن” فإنه تقرر الاستغناء رسميا عن خدمات اللاعب البرازيلي تياقو ألفيس بناءً على التقرير الفني الذي قدمه الجهاز الفني لإدارة النادي، إضافة إلى عرض الرباعي المحلي عبدالعزيز الدوسري ومحمد القرني وفيصل درويش وخالد شراحيلي للانتقال بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي في حال وصول عروض ترضي جميع الأطراف.
وأغلق مدرب الفريق الكروي الأرجنتيني رامون دياز تدريبات فريقه الاعتيادية، سعيا منه إلى رفع استعداداته لمواجهة الديربي أمام النصر بعد غدٍ في نصف نهائي كأس ولي العهد، وتركز المران على الجوانب الفنية إذ عمد الجهاز الفني في الجزء الأول على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، تلاها تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، قبل أن يفرض دياز مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، فيما أجرى نواف العابد مرانا لياقيا باستخدام الكرة وشارك في جزئيات من التدريبات الجماعية، في حين واصل ياسر القحطاني برنامجه التأهيلي.
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