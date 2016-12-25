تمكن رجل أمن بمحافظة أبوعريش، من التصدي لشخص لم تتحدد هويته بعدُ، حاول الاعتداء على إمام جامع الحكير بوسط المحافظة بمنطقة جازان؛ حيث استطاعت الشرطة لاحقًا القبض عليه.
وأكدت مصادر وفقا لموقع “عاجل” أن شابًّا يغطي وجهه بلثام دخل المسجد وبيده سلسلة حديدية أثناء الركعة الأولى من صلاة المغرب أول أمس، وبدأ يصدر ألفاظًا نابية وبصوت مرتفع جدًّا ثم رمى السلسلة الحديدية بكل قوته من خلف صفوف المصلين باتجاه الإمام لتسقط أمامه، لكن الإمام لم يقطع صلاته واستمر في أدائها مع المصلين.
وأضافت أنه في أثناء ذلك، دخل أحد رجال الأمن المسجد ليلحق بالصلاة، ففوجئ بوجود شخص لم يكن طبيعيًّا في تصرفاته المريبة وحركاته المثيرة ومحاولته التهجم على إمام المسجد، فما كان منه إلا أن انقض عليه وأمسك به وأبلغ الشرطة بالواقعة لتحضر على الفور الدوريات الأمنية وتلقي القبض على الشخص.
وبينت المصادر أن الشخص المجهول كان يطلق عبارات غير واضحة المعنى؛ حيث كان يقول (أقفلوا المسجد، في رأسي شيطان يكره الدين، تهجموا على الحرم)، وهو يسير ويخطو باتجاه المصلين قاصدًا الاعتداء على الإمام الذي لم يتأثر بالموقف وبقي خاشعًا في صلاته.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بأن الشخص الذي حاول الاعتداء على إمام جامع الحكير بمحافظة أبوعريش؛ هو شاب سعودي، واتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة وقد تم تحويله بعد عملية القبض عليه إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان وإخضاعه للعلاج اللازم وتقديم الخدمة العلاجية له، ولا يزال بقسم التنويم، في حين لم يتقدم إمام جامع الحكير بأي طلب للشرطة ضد الشاب في تعاطف منه على سوء حالته الصحية والأمراض النفسية التي يمر بها ويعاني منها.
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