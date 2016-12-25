قال ماجد العصيمي، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة ستعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات التي يدلي بها المواطنون، من أجل الموافقة على دخولهم ضمن برنامج “حساب المواطن”.
وأضاف العصيمي في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة لديها القدرة على الوصول للمعلومات الخاصة بالوضع المالي لكل أسرة، ولكنها ستعتمد في المقام الأول على المعلومات التي ترد من المواطنين أنفسهم، مؤكداً ثقتهم الكاملة في وجود الوعي الكافي لدى المواطنين؛ للإفصاح عن دخلهم بالشكل الصحيح.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت آلية التطبيق ستطبق على دخل رب الأسرة فقط أم سيوضع دخل بقية أفرادها في الاعتبار، أوضح بأن البرنامج يتحدث عن دخل الأسرة بالكامل، وسيعتمد في الأساس على راتب رب الأسرة، كما ستوضع معادلة لدخل بقية أفراد الأسرة ستعلن قريباً.
وشدد على ضرورة أن يفصح المواطن عن جميع مصادر دخله بما فيها أرصدة البنوك بكل صدق، وفي حال اكتشاف أنه أخفى شيئاً ستتخذ ضده الإجراءات القانونية. وفق “أخبار 24”.
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