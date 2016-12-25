صالح بن عبدالله النعيم

سلمان بن أحمد العيد

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2.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي يضافون آلياً لـ”حساب المواطن”.. والدولة تمنحهم الدعم الأكبر