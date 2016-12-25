ذكرت مصادر صحافية أن قضيتي اللاعب البرازيلي ماركينهو الذي سبق أن احترف في نادي الاتحاد قبل عامين والمدرب الإسباني كانيدا، أحليتا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص المتأخرات المالية على نادي الاتحاد.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس النادي “حاتم باعشن” برفقة محامي النادي سيغادران إلى إسبانيا للاطلاع على كافة القضايا ضد نادي الاتحاد، وفي مقدمتها قضية ماركينهو التي قد تعرض النادي إلى عقوبة أخرى من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، قد تصل إلى تهبيط الفريق إلى الدرجة الأولى وفقا لصحيفة “عكاظ”.
من جهة ثانية، تعتزم غرفة فض المنازعات إصدار قرار ملزم لنادي الاتحاد بدفع أربعة ملايين ريال لوكيل الأعمال سلطان البلوي، وستمهل الاتحاد 21 يوما، وفي حالة عدم السداد سيمنع من التسجيل.
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