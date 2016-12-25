كشفت مصادر عن الكيفية التي تمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية من الإطاحة بجميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو لحفل مختلط بمحافظة جدة، بعدما ألقت في وقت سابق القبض على عدد منهم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الفريق الأمني الذي أشرف عليه مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب العسيري، نجح خلال تحليل محتوى الفيديو في الوصول للشقة التي تم تصوير الحفل فيها، بعد تحديد موقعها الموجود بجانب سارية جدة؛ حيث درس بشكل تفصيلي زوايا الموقع كافة، ومطابقتها على أرض الواقع.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من الوصول لمالك الشقة الذي يدعى “حفلة” بعدما أدى لقبه الشهير، وقرب شقته من سارية جدة، إلى دوران الشكوك حوله، فاعترف أثناء التحقيق بتنظيم حفل شارك فيه شباب وفتيات عربيات، وكان بينهم مقيم اتضح مغادرته للمملكة وتم التعميم عنه، فيما قبض على مقيمين عربيين و3 فتيات ظهرن في مقطع الفيديو، واعترفن بالمشاركة في الحفل.
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