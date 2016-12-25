اتهمت مواطنة، مستشفى الملك خالد للعيون في مدينة الرياض، بالتسبب في فقدانها البصر بإحدى عينيها، وإصابة الأخرى بضمور، عقب إجرائها عمليتين فاشلتين.
وأوضحت المواطنة وتدعى “مانعة”، حسبما أوردت صحيفة “الوطن” أن مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض أجرى لها عملية جراحية منذ أكثر من 7 سنوات في العين اليمنى، لتصاب بعدها بضمور وتفقد البصر تماماً، كما أجرى لها عملية أخرى في العين اليسرى، ما تسبب في تلف بالأوعية الدموية وضغط وضعف حاد في النظر.
وطالبت المواطنة، وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل وموسع مع المستشفى بشأن حالتها، وكذلك عرقلة المستشفى محاولة سفرها للخارج لاستكمال العلاج برفض إعطائها تقريراً طبياً يوضح حالتها، مبديةً تخوفها من فقدان البصر بشكل كامل حال عدم تمكنها من السفر للخارج.
بدوره، علق مكتب المدير التنفيذي بالمستشفى على اتهامات المريضة، بالتأكيد على تلقيها العلاج وترددها على عيادة الماء الأزرق والشبكية منذ يوليو 2015، نافياً أن يكون المستشفى وراء عرقلة سفرها للخارج؛ لأنه ليس الجهة المخول لها بذلك.
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