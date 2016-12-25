مازح الشيخ سلمان العودة، أحد مشجعي فريق الاتحاد، بالرد على استفسار له حول ما يحويه معنى الاتحاد، بالتأكيد على أن في الاتحاد قوة، مع نشر قلبين يحملان ألوان قميص الفريق.
وكتب العودة في تدوينة له عبر صفحته بـ”تويتر”: “التعاون أن تغسل إحدى يديك بالأخرى٬ وتغسل وجهك بيديك الاثنتين”، ليعلق أحد متابعيه على التغريدة باستفسار: “والاتحاد يا شيخ؟”، فيرد العودة عليه بالقول: “في الاتحاد قوة”، ويرفق مع الرد قلبين أصفر وأسود على غرار ألوان فريق الاتحاد.
وفق “أخبار 24”.
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