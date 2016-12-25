أقام النشاط الكشفي بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية معسكراً كشفياً في الصباح الباكر وحتى الظهريوم الخميس الموافق ٢٣ / ٣ / ١٤٣٨ في نادي السلمية الرياضي من إعداد رائد النشاط والقائد الكشفي الاستاذ : فهد المقرن وبمساعدة زميله الاستاذ : عبدالعزيز السعيدان معلم التربية البدنية بالمدرسة ،وعند الوصول لمقر النادي كان في استقبالهم الاستاذ: حمدان العنزي مشرف الفئات السنية بالنادي ورحب بالحضور تم جمع الطلاب وإبلاغهم بالبرنامج وتقسيمهم إلى فريقينوبداية البرنامج بالافطار الصباحي ،ثم الفترة الرياضية بقيادة الاستاذ: عبدالعزيز السعيدان ،تخللها لقاءات مع مسؤولي النادي ( عبر قناة ابن خزيمة باليوتيوب ) وبعد ذلك فترة التدريب على بعض المهارات الكشفية ( الايعازات والربطات والصيحات )بإشراف الاستاذ : فهد المقرن وبمشاركة سواعد الخرج .ثم فترة استراحة قصيرة.
وفي ختام المعسكر تم تكريم إدارة النادي من المدرسة بدرع تقدير سلمه القائد الكشفي الاستاذ : فهد . لنائب رئيس النادي الاستاذ : محمد الترفان ،و بالنيابة عن قائد المدرسة الاستاذ : فيصل البريقي .والذي بدوره أشرف على خطة وجدول المعسكر .ثم تكريم الاستاذ الكريم : حمدان العنزي منسق الرحلة .وتكريم السواعد الكشفيين .وقد حصلت المدرسة على درع من نادي السلمية لحضورها بمجموعة من طلابها للنادي وتم أيضاً تكريم الطلاب الكشافة جميعاً من إدارة النادي وتتقدم المدرسة بخالص الشكر والعرفان لإدارة النادي وللاستاذ الفاضل : حمدان العنزي على ماقدموه من تسهيلات وإتاحة الفرصة لإقامة المعسكر . وللهدايا القيمة الموزعة على الطلاب .
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