نشر برنامج تحقيق التوازن المالي، أحد برامج “رؤية السعودية 2030” إنفوجرافيك أكثر توضيحاً لقيمة فاتورة الكهرباء الجديدة قبل تعديل الأسعار وبعد تعديل الأسعار.
ويظهر في الإنفوجرافيك الفرق في قيمة الفاتورة الافتراضية قبل التعديل وبعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً إلى 380 ريالا، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال إلى 570 ريالاً.
وبيّنت أن الأسعار مبنية على سعر 0.19 ريال/ك.و.س، بناء على تكلفتها المرتبطة بأسعار تصدير الوقود، ولافتة إلى أن الأرقام لا تتضمن بدلات حساب المواطن.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج