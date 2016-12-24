أوضح مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، أن آلية احتساب الدخل لـ “برنامج حساب المواطن”، ستُعلن فور إطلاق البرنامج، مشيرة إلى أن بدء التسجيل فيه سيكون أول شهر فبراير المقبل، وأن بوابة التسجيل ستوضح كل المعلومات المتعلقة بالتسجيل وشروطه ومتطلباته.
وأضاف العصيمي في تصريح لقناة الإخبارية مساء السبت (24 ديسمبر 2016)، أن البرنامج يقوم على حساب معدل دخل الأسرة كاملًا، وسيتم احتساب دخل رب الأسرة كدخل رئيس، وسيفصح المواطن عن كامل الدخل، مستطردًا بالقول، “المواطن لديه الوعي الكافي للإفصاح عن دخله، والوزارة لديها القدرة على معرفة المعلومات الصحيحة. وسنعتمد في المقام الأول على ما يقدمه المواطن من معلومات صحيحة عن كامل دخله. وفي حال كانت المعلومات المفصح عنها غير صحيحة؛ فسيتم التعامل مع المواطن قانونيا”. وفق “مزمز”.
وأكد العصيمي أن المستحقين للبرنامج ينقسمون إلى أربع فئات هي: الأسر، والأفراد، وحاملو بطاقات التنقل، والأم المتزوجة من غير السعودي، ومؤكدًا أن “المعيار الرئيس لقبول الشخص في البرنامج هو الدخل الشهري للأسرة؛ وبناء عليه سينقسم المستحقون إلى خمسة مستويات، وسيكون الأقل دخلًا هو الأعلى بدلًا، وسينخفض البدل كلما علا الدخل.
ونفت الوزارة في وقت سابق اليوم ما تردد في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج